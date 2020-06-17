В четверг жара усилится, возможны грозы
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В четверг температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, прохладнее будет только на морском побережье и севере Курземе, прогнозируют синоптики.

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Ожидается небольшая облачность, местами прогремят грозы. Ночью дожди наиболее вероятны в Земгале и Видземе, а к вечеру пройдут во многих регионах страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +12..+16 градусов на западе до +14..+18 градусов на востоке страны.

В Риге грозы возможны ночью и в четверг вечером. Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, а днем повысится до +30 градусов.

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LETA

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LETA
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