В четверг жара усилится, возможны грозы

В четверг температура воздуха повысится до +27..+31 градуса, прохладнее будет только на морском побережье и севере Курземе, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается небольшая облачность, местами прогремят грозы. Ночью дожди наиболее вероятны в Земгале и Видземе, а к вечеру пройдут во многих регионах страны.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +12..+16 градусов на западе до +14..+18 градусов на востоке страны.

В Риге грозы возможны ночью и в четверг вечером. Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, а днем повысится до +30 градусов.