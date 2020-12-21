В Covidpass.lv не регистрируются примерно 14% въезжающих в Латвию
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Когда полиция установила более строгий контроль за въезжающими в Латвию, выяснилось, что в среднем 14% из них не регистрируются в Covidpass.lv, сообщает LETA.

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С 7 декабря Пограничная служба ведет усиленный контроль на дорогах вблизи от границ. На крупных дорогах пограничникам помогает Земессардзе, на региональных — мобильные патрули Госполиции.

Каждый день проверяется 2000-3000 въезжающих в Латвию лиц. До сих пор не все проинформированы о необходимости заполнить электронную анкету Covidpass.lv — таких около 14%.

Пограничная служба напоминает, что анкета должна быть заполнена не менее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

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