В cубботу в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, три человека скончались
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Получены данные о смерти трех пациентов с коронавирусом.

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Умершие входили в возрастные категории: 50 — 59 лет (один умерший), 70 — 79 лет (1) и 89 — 89 лет (1).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек снизился за сутки со 108,8 до 105,5 случаев.

За прошедшие сутки было сделано 5023 теста на Covid-19, доля положительных результатов составляет 1,5%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 136 810 человек.

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