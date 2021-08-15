В cубботу выявлено 73 случая Covid-19, сообщений о смертях не получено

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 73 новых случая Covid-19, при этом сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не получено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В минувшие сутки сделано 8290 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 62,6 до 64,6 на 100 000 населения.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 140 122 человек, 2561 человек, инфицированный коронавирусом, скончался.