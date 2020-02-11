В Дании пройдет митинг против выдачи Мисане ЮАР

Во вторник, 11 февраля, в 12 часов по местному времени у здания Генеральной прокуратуры Дании в Копенгагене состоится пикет в поддержку гражданки Латвии Кристины Мисане, которую Дания готовится выдать для уголовного преследования Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает портал Lsm.

Экстрадиция Мисане в ЮАР временно откладывается — власти Дании решили позволить ей участвовать в заседании окружного суда Копенгагена, назначенном на 14 февраля. На нем будет решаться вопрос о возможном освобождении Мисане. Суд постановит, не отбыла ли уже гражданка ЛР положенное ей наказание (женщина была задержана в Дании по ордеру ЮАР и пробыла за решеткой уже больше года), или же ее следует выдать ЮАР.

Несмотря на это, протестная акция у здания Генеральной прокуратуры Дании, заявленная после первого решения прокуратуры о выдаче Мисане 12 февраля, все же состоится, сообщила сестра Мисане Марите Батрака.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.