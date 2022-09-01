В Даугаупилсе проезд на общественном транспорте сегодня будет бесплатным

В связи с началом нового учебного года проезд в общественном транспорте Даугавпилса сегодня будет бесплатным.

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Согласно решению Даугавпилсской городской думы, не только школьники и студенты, но и все остальные пассажиры общественного транспорта сегодня получат 100% скидку на проезд.

Предоставление бесплатных поездок обойдется муниципалитету примерно в 10 000 евро.