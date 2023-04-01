В Даугаве продолжается постепенное повышение уровня воды

Уровень воды в Даугаве постепенно повышается, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В последние дни уровень воды поднимался медленнее, но в ближайшие дни подъем может стать более стремительным, так как в Беларуси тает снег и идут дожди.

На востоке страны сохраняется предупреждение метеоцентра о высоком уровне воды в реках и затоплении низменных территорий. В Аугшдаугавском крае ниже Даугавпилса действует оранжевое предупреждение о затоплении обширных территорий.

Уровень воды в Даугаве возле Даугавпилса с середины марта поднялся почти на 6 метров, но это почти на 1 метр ниже, чем во время крупных наводнений 2013 года. На границе Латвии и Беларуси уровень воды сейчас на 1,4 метра ниже пика 2013 года, а возле Екабпилса — примерно на 3 метра ниже, чем во время январского наводнения.

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, пик паводка на Даугаве придется на следующую неделю. Ранее ожидалось, что на следующей неделе выпадут обильные осадки и уровень воды в Даугаве будет подниматься до середины апреля, однако последние прогнозы говорят о том, что осадков будет мало и уровень воды не достигнет уровня 2013 года.

Дожди в последние дни привели к подъему уровня воды во многих реках Латвии, но он незначителен, а в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода и снижение уровня воды.