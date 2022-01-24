В Даугавилсе снизят температуру горячей воды и возьмут займ в 3,5 млн евро на покупку газа

В целях снижения влияния энергетического кризисе в Даугавпилсе будет снижена температура горячей воды. Также Даугавпилсская дума намерена занять 3,5 млн евро на приобретение природного газа.

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Сегодня было созвано внеочередное заседание Даугавпилсской городской думе для принятия решений о преодолении энергетического кризиса и стабилизации ситуации.

Дума утвердила Порядок ограничения и прекращения теплоснабжения во время энергетического кризиса. Это означает, что теплоснабжающее предприятие Daugavpils siltumtīkli сможет снижать постепенно подачу теплоносителя.

В свою очередь, управляющие домами должны будут принять технические меры по экономии тепловой энергии — снизить температурный график регуляторов отопления на один градус.

Кроме того, принятый порядок предусматривает, что для всех потребителей теплоэнергии, кроме Даугавпилсской региональной больницы, в ночное время, с полуночи и до 5 утра, будет снижена температура горячей воды до 40 градусов. В остальное время суток вода будет достигать 52 градусов.

Руководство Daugavpils siltumtīkli указывает, что снижение температуры на один градус позволяет сэкономить 5% средств.

Также Даугавпилсская дума выдала гарантию предприятию Daugavpils siltumtīkli на получение займа в Государственной кассе.

Как указывает самоуправление, в 2021 году цена на природный газ на мировых рынках значительно выросла, что привело к росту затрат на тепловую энергию.

Даугавпилсу удавалось сохранять тариф на отопление неизменным на протяжении четырех месяцев — 56,96 евро за мегаватт-час. Тариф на отопление в февраль увеличится до 93,65 евро за мегаватт-час. В связи с тем, что 5 января введена в эксплуатацию котельная, работающая на щепе, на территории ТЭЦ-3, способная вырабатывать около 30% всего объема необходимой городу тепловой энергии, повышение тарифа на отопление в феврале не достигло запланированных ранее 153 евро за мегаватт-час.

Перед началом отопительного сезона 2021/2022 года — в августе и сентябре -частные производители энергии, с которыми ранее сотрудничало Daugavpils siltumtīkli, приостановили работу когенерационного оборудования, прервав подачу тепла.

В результате объемы закупки природного газа в Даугавпилсе увеличились почти вдвое. Кроме того, текущая ситуация на рынке природного газа очень неблагоприятна для потребителей природного газа, так как цена на рынке природного газа выросла в три раза.

Оценивая рост цен на природный газ на бирже и ситуацию в Daugavpils siltumtīkli, 27 декабря прошлого года на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы было объявлено о местном энергетическом кризисе второго уровня.

Поскольку изменились условия договора с поставщиками природного газа, то есть, поставщики теперь требуют 100-процентную предоплату, 24 января на внеочередном заседании городской думы 24 января было решено выдать гарантию Daugavpils siltumtīkli на получение займа в Госкассе. Занять планируется 3,5 млн евро, чтобы погасить расходу на предоплату до договорам о поставке газа.