В Даугавпилсе будет возможность выбирать вакцину от Covid-19

Жителям Даугавпилса позволят выбирать вакцину от Covid-19, сообщила агентству LETA зампредседателя Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска (Наша Партия).

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Янковска указала, что самоуправление договорилось с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, что в город поставят разные вакцины. На этой неделе у представителей приоритетных групп будет возможность выбрать между вакцинами производства AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Выбор вакцин будет доступен работникам образования, указала зампредседателя Даугавпилсской думы.

“Мы знаем ситуацию и мнение горожан”, - сообщила Янковска. Говоря о возможных поставках вакцины российского производства “Спутник V”, Янковска отметила, что Даугавпилс является частью ЕС и может использовать вакцины, разрешенные в ЕС. Учитывая недавние сообщения о побочных эффектах вакцины, не известно, сможет ли “Спутник V” сделать горожан более открытыми вакцинации.

Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила Delfi, что в ситуации, когда учреждению вакцинации доступны вакцины нескольких производителей, они могут решать, какую вакцину использовать.

На данный момент вакцину от Covid-19 получили 3600 жителей Даугавпилса. Примерно четверть из них получили обе дозы.