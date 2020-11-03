В Даугавпилсе Covid-19 болеет 31 школьник и 35 работников школ
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В Даугавпилсе Covid-19 болеет 31 школьник и 35 работников школ, сообщили в городском управлении образования.

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Ученики 7-12-х классов по-прежнему учатся удаленно, а в 1-6-х классах учебный процесс в основном протекает очно. В одной школе на дистанционное обучение переведены все ученики с 1-го по 12-ый класс.

Удаленно учатся 30 классов в группе 1-6-х классов, в том числе 17 классов имеют статус контактных лиц, а в 13 классах не хватает учителей.

На карантине находятся 24 педагога, и только шестеро из них оформили оплачиваемый государством больничный лист.

Удаленный учебный процесс обеспечивают 564 учителя, 396 из них работают из школы.

За последние две недели в Даугавпилсе выявлено 224 заболевших Covid-19.

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