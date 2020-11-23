В Даугавпилсе Covid-19 заболели бездомные, их могут принудительно изолировать
Foto: F64

В Даугавпилсе коронавирусом заразились бездомные и клиенты вытрезвителя, став проблемой для соблюдения эпидемиологического режима в местной больнице, сообщает LETA.

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Так как у бездомных нет постоянного места для самоизоляции, они создают риск распространения коронавируса для остальных жителей, поэтому Даугавпилсская больница решила изолировать больных бездомных в специальных больничных боксах.

Представитель Даугавпилсской больницы Наталья Биковска рассказала, что эти пациенты не соблюдают эпидемиологический режим - самовольно уходят из больницы, а потом сами же возвращаются, чтобы снять состояние интоксикации. Таким образом, они повышают нагрузку на больницу и работников полиции самоуправления, а также создают риск заражения остальных жителей. Правление больницы решило держать бездомных в изоляционных боксах до тех пор, пока эти пациенты не получат два негативных результата анализа на Covid-19 подряд.

Впредь, если пациент Covid-19, оказавшийся в вытрезвителе, не согласиться на изоляцию и будет нарушать требования эпидемиологического режима, больница организует принудительную изоляцию, чтобы уберечь общество от риска заражения. Это решение соответствует Закону об эпидемиологической безопасности.

По словам Биковской, в Даугавпилсской больнице лечатся 47 пациентов с коронавирусом, семь из них с тяжелым ходом болезни.

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