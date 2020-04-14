В Даугавпилсе доставку бесплатных обедов школьникам заменили на продуктовые карточки
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В целях борьбы с распространением коронавируса Даугавпилсская дума, чтобы уменьшить социальное контактирование, приняла решение отказаться от доставки бесплатных обедов школьникам из малоимущих и малообеспеченных семей, постановив, что вместо этого ученики будут получать карточки на приобретение продуктов питания. Об этом сообщает LETA.

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По словам вице-мэра Даугавпилса Яниса Дукшинскиса, это экономически наиболее выгодный и самый безопасный способ поддержать детей, которым полагается дополнительная еда от самоуправления.

Детям дошкольного возраста из малоимущих и малообеспеченных семей выдадут продуктовую карточку на 40 евро (за два месяца вместе), а школьникам — на 60 евро.

Как сообщил в Facebook мэр города Андрей Элксниньш, речь идет о 9542 школьниках и очниках профшкол Даугавпилса, также о 6211 дошколятах.

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