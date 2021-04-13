В Даугавпилсе говорят о возможности выбора вакцины, Кариньш критикует Павлютса. Главное о Covid-19 на 13 апреля

Премьер-министр Кришьянис Кариньш обрушился с критикой на главу Минздрава Даниэля Павлютса из-за низкого темпа вакцинации. Даугавпилсская дума заявила о возможности выбира вакцины для жителей города. Запись на вакцинацию будут предлагать в новой информационной системе. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 13 апреля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 537 новых случаев Covid-19, 12 человек скончались. За сутки сделано 20 618 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 108 355 человек.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек. С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 3713 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7524 смерти. В Эстонии за последние сутки заболели 638 человек, 12 человек с коронавирусом скончались.

По данным портала Worldometer, в мире коронавирусом заболели 137,3 млн чловек, умерли более 2,9 млн. Более 110 тысяч зараженных человек уже вылечелись.

В Даугавпилсе будет возможность выбирать вакцину от Covid-19. Жителям Даугавпилса позволят выбирать вакцину от Covid-19. Как сообщила зампредседателя Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска, самоуправление договорилось с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, что в город поставят разные вакцины. На этой неделе у представителей приоритетных групп будет возможность выбрать между вакцинами производства AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Павлютс говорит о недоразумении. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс назвал недоразумением заявление Даугавпилсской думы о возможности выбирать вакцины. "Даугавпилс не уникален. Даугавпилсская дума, может, в рамках предвыборной кампании что-то не поняла и заявила, что что-то отвоевала. Это не соответствует действительности", — заявил Павлютс.

Кариньш критикует Павлютса. Премьер-министр Кришьянис Кариньш во время заседания правительства обрушился с критикой на министра здравоохранения Даниэля Павлютса из-за низкого темпа вакцинации. Премьера разозлило то, что уже давно идет речь о начале массовой вакцинации, изначально назначенной на первую половину апреля. Однако, по нынешним прогнозам, она может начаться в конце апреля или в начале мая. Кроме того, премьер недоволен тем, что использовано меньше вакцин, чем доступно. Кариньш заявил, что если Минздрав не справляется с процессом, то его должен перенять Кабинет министров.

Новая система для записи на вакцинацию. С 19 апреля медицинские учреждения начнут предлагать запись на вакцинацию в новой информационной системе ViVat. Единая информационная система обеспечит централизованную обработку списков вакцинируемых, в результате чего ускорятся проверка списков и ввод данных.

Что делать, если не хочется прививаться вакциной AstraZeneca. Центры массовой вакцинации в Латвии открылись на пасхальные выходные, однако активность жителей оказалась меньше запланированной. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) объяснил это в том числе и недоверием жителей к вакцине AstraZeneca. Многие ждут вакцины других производителей и пропускают свою очередь. Портал Delfi задал Бюро вакцинации вопрос, можно ли выбирать вакцину и чем рискуют жители страны, которые пропускают свою очередь на прививку.

История дня: Как выжить при "ковиде" с точки зрения студентов и преподавателей. Попытки заставить себя учиться и одиночество преподавателя на онлайн-уроке. Первокурсники, которые не знают никого, и 30 секунд на ответ, чтобы студент не успел "прогуглить". Три преподавателя и три студента латвийских вузов рассказали, как выглядит высшее образование после года с "ковидом".