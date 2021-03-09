В Даугавпилсе интерес к вакцинации очень низок, часть жителей ждет Sputnik V
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Часть жителей Даугавпилса хочет привиться от коронавируса российской вакциной Sputnik V, и сейчас интерес к вакцинации в целом низкий, поэтому вакцин в городе хватает. Об этом во вторник рассказала журналистом заместитель председателя городской думы Ливия Янковска ("Наша партия").

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По данным на понедельник, в Даугавпилсской региональной больнице находятся 82 пациента с коронавирусом, 46 из них даугавпилчанин. Количество госпитализированных снизилось, и специально построенное временное модульное здание возле больницы пока не используется. Кроме того, больница частично возобновила плановые операции.

По словам Янковской, как минимум одну дозу вакцины получили 1920 человек. Большая часть из них — медики, есть также клиенты пансионатов. Начата и вакцинация других пенсионеров, однако, по словам вице-мэра, у них слишком мало информации о том, как записаться на вакцинацию, как работает вакцина и какие могут быть побочные явления. Кроме того, самоуправление ждет данных от Бюро вакцинации о том, сколько горожан выразили желание привиться.

"Сейчас вакцин хватает, как минимум на тех, кто подал заявку", — рассказала Янковска. По ее словам, опросы, проведенные в учебных и медицинских учреждениях, показывают, что часть жителей не готова вакцинироваться. Как одну из причин люди указывали то, что ждут российский "Спутник".

Даугавпилс — один из самых затронутых коронавирусом регионов. Более 7500 человек уже переболели. Тем не менее, даже среди медиков Даугавпилсской больницы число готовых привиться невелико.

Самоуправление рассматривает возможность обустроить центр вакцинации национального масштаба. Возможно, это будет олимпийский центр, в котором много входов и в который могут самостоятельно попасть люди с ограниченными возможностями перемещения. Однако вице-мэр не уверена, что есть необходимость в дополнительных помещениях, потому что в городе проблема не в помещениях, а в спросе на вакцину.

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Коронавирус Вакцинация Даугавпилс
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