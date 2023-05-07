В Даугавпилсе, Лиепае и Резекне официальных мероприятий на 9 мая не будет

Самоуправления Даугавпилса, Резекне и Лиепаи 9 мая не будут организовывать специальные памятные мероприятия и надеются, что празднующие будут строго следовать установленному законом порядку: не станут собираться вместе, а в одиночку посетят только места захоронений солдат.

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Заместитель исполнительного директора Лиепайской городской думы Дидзис Ериньш сообщил порталу LSM.lv, что "о мероприятиях (на 9 мая) не сообщалось, так как, скорее всего, их не будет. В настоящее время информации [о мероприятиях, организованных без разрешения] у нас нет".

Представитель отдела коммуникаций Резекненского самоуправления Оскар Лустик на вопрос о запланированных мероприятиях на 9 мая ответил отрицательно: "Люди привыкли к этой ситуации и ведут себя демократично в контексте ситуации с 9 мая. Официального (мероприятия) от самоуправления не будет, оно не запланировано, по закону должны быть соблюдены все правила безопасности".

Ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на своей странице в соцсетях предложил жителям на 9 мая прийти к памятным местам, не уточнив, какие именно. Сейчас закон предусматривает, что физические лица (без символики) могут посещать только места захоронений.

Заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис пояснил: "Мы следим за ситуацией в Латвии как в публичной среде, так и в интернет-ресурсах. Надеюсь, что господин Элксниньш в данном случае немного перепутал фразы. Есть возможность посещать места захоронений индивидуально, не собираясь вместе".

Развлекательные мероприятия, шествия, пикеты, митинги и другие собрания, связанные с поддержкой российской агрессии, в Латвии запрещены. По мере приближения 9 мая на местах демонтированных советских памятников, есть цветы и свечи, за что может быть применена административную ответственность.

Начальник Даугавпилсской муниципальной полиции Александр Линкевич сказал: "Не было замечено, чтобы там были какие-то массовые шествия... На данный момент нет никаких признаков того, что произойдет что-то экстраординарное. Мы всегда готовы отреагировать на любую ситуацию, будем надеяться, что люди все это поймут и тоже проведут день сознательно".

С приближением 9 мая Государственная полиция и другие силовые структуры Латвии будут работать в усиленном режиме, особенно в тех местах, где в прошлом году были демонтированы памятники, прославляющие Советскую власть.

Представитель полиции Зеллис пояснил: "У нас есть основания полагать, что если человек идет на объект, прославляющий Советский Союз, то он прославляет и этот объект, и военную агрессию. Конечно, в этот день можно показывать солидарность с Украиной. Можно чтить память людей, погибших в войне в Украине".

Все тематические мероприятия, посвященные Дню Европы, могут состояться и 9 мая. При этом использование символов тоталитарных режимов, военной агрессии и преступлений в публичном пространстве подлежит административной ответственности, а за оправдание военных преступлений в Латвии предусмотрена уголовная ответственность.