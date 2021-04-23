В Даугавпилсе многодетные семьи смогут использовать городские автостоянки бесплатно

Впредь в Даугавпилсе многодетные семьи смогут использовать платные городские автостоянки бесплатно, постановили депутаты городской думы на внеочередном заседании.

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Дума внесла изменения в обязательные правила "Об обслуживании и использовании платных автостоянок в Даугавпилсском городском самоуправлении". Поправки предоставляют многодетным семьям право бесплатно использовать платные даугавпилсские автостоянки, если один из членов семьи задекларировал место жительства на административной территории Даугавпилса.

Многодетная семья должна предоставить управляющему автостоянкой заявление, копию свидетельства о регистрации транспортного средства и копию удостоверения "Семейная карта 3+". Управляющий автостоянкой выдаст семье одно разрешение, которое даст возможность бесплатно пользоваться платными парковочными местами на территории города.

Поправки к обязательным правилам вступят в силу после получения одобрения Министерства охраны среды и регионального развития.