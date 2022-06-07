В Даугавпилсе могут быть сохранены советские памятники
Foto: LETA

В Даугавпилсе под большинством советских памятников есть захоронения, поэтому сносить их нельзя, заявил на пресс-конференции самоуправления первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев (Русский союз Латвии).

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"Пункт 2 законопроекта предусматривает, что снос не будет распространяться на захоронения. У нас почти под всеми памятниками есть захоронения", - пояснил он.

В настоящее время рабочая группа обследует все памятники и выясняет, есть ли захоронения под памятниками, но Васильев прогнозирует, что самые известные памятники Даугавпилса снесены не будут.

Уже сообщалось, что 26 мая после бурного обсуждения Сейм концептуально поддержал законопроект "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что самоуправления должны демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, не позднее 15 ноября этого года. Это касается и памятника в парке Победы в Риге.

Однако в законопроекте подчеркивается, что он не распространяется на памятники, памятные знаки, мемориальные доски, памятные места и иные сооружения, расположенные в местах захоронения воинов, погибших на войне, а также на места памяти жертв советского или нацистского террора.

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