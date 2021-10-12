В Даугавпилсе могут ограничить передвижение пенсионеров на общественном транспорте по утрам

Чтобы сократить распространение Covid-19, в Даугавпилсе могут ограничить передвижение пенсионеров в общественном транспорте в утренние часы, когда жители добираются на работу, заявила исполнительный директор самоуправления Сабине Шнепсте.

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Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года депутаты Даугавпилсской думы ввели плату за проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Им пришлось покупать билеты, правда, за полцены – за 25 центов.

Также самоуправление рассматривает, кто из работников должен оставаться на рабочих местах, а кто может работать удаленно. Очную работу продолжат только те работники самоуправления, у которых есть сертификат Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, общее число заболевших в Даугавпилсе за две недели достигло 1047 человек. В Даугавпилсе один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 жителей.