В Даугавпилсе на удаленное обучение перешел 21 класс девяти школ
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По данным на вечер понедельника, на удаленное обучение в рамках борьбы с коронавирусом перешли ученики 21 класса в девяти школах, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Даугавпилсской думы Ливия Янковска ("Наша партия").

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По ее словам, ситуация в городе не самая худшая и находится под контролем. Пути заражения большинства пациентов удалось отследить — не удалось только для десяти больных.

Она напомнила, что в Даугавпилсе отменено несколько мероприятий. В девяти школах 21 класс учится удаленно. Есть и отдельные случаи заболевания в профессиональных учебных заведениях.

В последние дни в Даугавпилсе наблюдается рекордный прирост заболевших. Сейчас болеет 141 человек. В связи с этим введены ограничительные меры, например, обязательное ношение масок в транспорте. Желающие могут сделать анализ слюны на Covid-19. Это менее точный тест, чем тот, для которого нужен мазок из гортани, однако проводится быстрее.

Для посетителей закрыто муниципальное предприятие Daugavpils siltumtīkli. Счета клиентов просят оплачивать удаленно, а если нет возможности прислать заявления в электронном виде, то его можно оставить в почтовом ящике при входе в здание. Daugavpils ūdens принимает клиентов только по предварительной записи.

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