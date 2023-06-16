В Даугавпилсе начинается реконструкция линии 2-го трамвая

С понедельника, 19 июня, в Даугавпилсе начнется реконструкция линии 2-го трамвая, и движение трамваев 2-го и 4-го маршрутов будет закрыто на несколько месяцев, информирует AS Daugavpils satiksme.

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Трамвайная линия будет реконструирована на участке от перекрестка улиц 18 ноября и Вентспилс до улицы Яня, на этом участке будет закрыто движение трамваев.

Жители и гости города могут пользоваться автобусными маршрутами №11, 19, 20, 20A и 20A/2.

Во время ремонтных работ с 9 часов 19 июня на участке улицы А.Пумпура от улицы Вишкю до улицы Аглонас автобусное движение будет переведено на улицу Кауняс. Остановки Ziemeļu iela, Aglonas iela и Valmieras iela, расположенные на улице Пумпура, будут временно перенесены на улицу Кауняс.

Трамвай№ 3 в настоящее время курсирует от конечной остановки Butļerova iela до конечной остановки Cietoksnis. Первый трамвай курсирует без изменений от конечной остановки Butļerova iela до конечной остановки Stacija, сообщает Daugavpils satiksme.

Договор со строительной фирмойSIA Tilts был заключен 18 мая и предусматривает реконструкцию трамвайной линии, прилегающей дорожной инфрастуктуры и замену инженерных сетей. Сумма договора составляет 11,8 млн евро, работы должны быть завершены за девять месяцев.