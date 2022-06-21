В Даугавпилсе не владеющих госязыком тренеров отстранят от работы: их отправят учиться

В Даугавпилсе не владеющие государственным языком тренеры на время обучения будут отстранены от работы, сообщил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

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Глава городской думы пояснил, что Государственная служба качества образования в 2021 году уже проводила проверки в нескольких школах, в ходе которых было выявлено недостаточное знание госязыка среди тренеров Даугавпилсской школы индивидуальных видов спорта. Служба потребовала, чтобы руководство школы приняло соответствующие меры.

Образовательное учреждение отправило сотрудников на обучение. После этого последовала еще одна проверка, в ходе которой были выявлены тренеры, чьи знания латышского языка не были соответствующими. От руководства школы потребовали более жестких действий.

"Тренеры, не имеющие соответствующих знаний госязыка, были отправлены на учебу. От работы они отстранены до тех пор, пока их знания не будут соответствовать определенному уровню", — пояснил Элксниньш.

Сейчас прилагаются все усилия, чтобы помочь тренерам пройти проверку. "Часть согласилась пройти программу по обмену с другими регионами Латвии, чтобы изменить свою рабочую среду. Наша задача — помочь педагогам", — считает Элксниньш.

Ранее передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV) сообщала, что в Даугавпилсской школе индивидуальных видов спорта в ходе проверки Центра госязыка недостаточные знания латышского языка были выявлены у 23 из 57 работающих в учреждении тренеров.

"Те, кто 1 сентября, не сможет доказать свое знание госязыка, должны быть уволены своим работодателем, школой", — сообщила в интервью LTV исполняющая обязанности директора школы Кристине Алжане.

В то же время она заявила, что некоторые из них все же готовы повторно сдать экзамен на знания госязыка и подтвердить свои навыки.

После получения результатов проверки Центра госязыка предыдущая директриса школы подала в отставку.

Это самое большое количество нарушений, выявленных в одном учреждении за последнее время, так как в основном нарушения констатируются в отношении 10% сотрудников.