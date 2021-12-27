В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения

Депутаты Даугавпилсской думы на внеочередном заседании приняли решение объявить в городе энергетический кризис местного значения.

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Как пояснил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"), уже четвертый месяц подряд самоуправление не допускает в городе повышения тарифа на теплоэнергию вопреки стремительному росту цен на природный газ на мировых рынках. Однако ресурсы субсидирования Даугавпилсского самоуправления исчерпаны.

В январе, утверждает мэр города, тариф на теплоэнергию в Даугавпилсе все же останется прежним — 56,96 евро/МВтч. Однако есть риск, что уже в феврале тариф может достичь рекордных 150 евро/МВч. В этой ситуации Даугавпилс принял решение объявить энергетический кризис и обратиться за помощью к государству.

"Согласно действующему законодательству, в случае энергетического кризиса муниципалитет имеет право рассчитывать на приобретение природного газа из стратегических государственных запасов, хранящихся в Инчукалнском газохранилище, по докризисным ценам. Соответствующее требование будет отправлено в Кабинет министров Латвии уже сегодня", — написал в своем аккаунте на Facebook Андрей Элксниньш.

Даугавпилсское самоуправление, по словам Элксниньша, стало первым, объявившим энергетический кризис из-за стремительно растущих цен на газ и электричество. Ранее Мадарс Ласманис (AP!), советник министра охраны окружающей среды и регионального развития Артура Томаса Плешса (AP!) , признал, что уже несколько самоуправлений рассматривают возможность обращения за помощью к правительству.