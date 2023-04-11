В Даугавпилсе отменено оранжевое предупреждение из-за паводка

Сегодня в 8 утра уровень воды в Даугаве в Даугавпилсе был на 7,46 метра выше нулевой отметки станции, поэтому объявленное 6 апреля оранжевое предупреждение о возможном наводнении отменяется, сообщили агентству ЛЕТА в Даугавпилсском городском самоуправлении.

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По информации оперативных служб, максимальный уровень воды в городе был достигнут в субботу, 8 апреля, когда он был на 7,55 метра выше нулевой отметки станции. За четыре дня вода опустилась на 9-10 см и уже не достигает уровня оранжевого предупреждения. По прогнозам специалистов, подъема уровня воды больше не ожидается, и в ближайшие дни вода продолжит отступать.

В настоящее время в Даугавпилсе из-за подъема уровня грунтовых вод затоплено несколько дворов и подвалов в микрорайоне Грива, однако эвакуация людей не потребовалась. В Даугавпилсе до сих пор закрыт один участок дороги на улице Нометню.

Муниципальные службы дежурят круглосуточно: муниципальная полиция включает в маршруты патрулирования все места, признанные потенциально опасными, и регулярно информирует организатора гражданской обороны, коммунальные службы и руководство думы. В случае, если обнаружится, что где-то есть угроза затопления, ответственные службы незамедлительно отреагируют и примут все необходимые меры.