В Даугавпилсе первые дома подключены к отоплению

Городское предприятие теплоснабжения Daugavpils siltumtīkli подключило отопление первым домам по просьбе жильцов, сообщили агентству LETA в городском самоуправлении.

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В Даугавпилсском предприятии жилищно-коммунального хозяйства отметили, что начало отопительного сезона зависит от погодных условий, а также от пожеланий и возможностей жильцов и управляющих домами.

Исторически отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Однако те дома, которые хотят подключить отопление раньше, могут обратиться за этой услугой, подав письменное заявление управляющему. Если жильцы дома захотят подключить отопление позже — для этого также необходимо написать соответствующее заявление.

Городские школы и дошкольные образовательные учреждения будут подключаться к отоплению по заявлению руководителя или директора конкретного образовательного учреждения. Если прохладная погода установится быстро, отопление в учебных заведениях подключат централизованно, не дожидаясь заявок.