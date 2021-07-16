В Даугавпилсе почти на 34% повышается тариф на теплоэнергию; ждет ли рост цен на отопление остальные регионы?

В дальнейшем тариф на теплоэнергию АО Daugavpils siltumtīkli будет составлять 56,96 евро за мегаватт-час (MWh), что на 33,8% больше чем сейчас, следует из решения Комиссии по регулированию общественных услуг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В окончательную цену включено тариф производства теплоэнергии — 43,7 евро за MWh, тариф на управление и распределение теплоэнергии — 11,42 за MWh, тариф на торговлю теплоэнергией — 0,65 евро за MWh.

Комиссия по регулированию общественных услуг выдала предприятию Daugavpils siltumtīkli разрешение самому устанавливать тарифы на теплоэнергию в зависимости от цены закупочной цены теплоэнергии и цены проданной электроэнергии.

Ранее сообщалось, что с 1 августа повышается тариф на теплоэнергию — на 9,8% и в Цесисе. В этом городе тариф на теплоэнергию составит 59,95 евро за MWh без НДС. Повышение тарифа регулятор объяснил ростом цен на природный газ.

Осенью этого года, как уже сообщал rus.delfi.lv, вероятно, произойдет подорожание отопления и в Риге. "В связи с сообщением АО Latvenergo о значительном повышении цены на закупаемую теплоэнергию, что может быть связано с изменившейся ценой закупаемого природного газа, ожидается, что уже осенью тариф на тепловую энергию может возрасти более чем на 20%", — такой прогноз давал в Rīgas siltums.

Комиссия по регулированию общественных услуг поясняет, что рост цен на природный газ связан с холодной зимой и сравнительно прохладной весной — это привело к повышению потребления в сфере отопления. Также после отмены "ковидных" ограничений возобновилась экономическая деятельность в Европе и Азии. Повышение спроса на "голубое топливо" в сочетании с низкими запасами в газохранилищах привело к росту цен на биржах.

.

Пока Комиссия по регулированию общественных услуг не комментирует, будет ли осенью повышение цен на отопление по всей стране, но обещает в ближайшее время предоставить комментарии экспертов.