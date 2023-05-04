В Даугавпилсе — подозрения на вспышку птичьего гриппа в популяции больших белых цапель

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) подозревает вспышку высокопатогенного птичьего гриппа в популяции больших белых цапель, обитающих в пруду Даугавпилсской Эспланады, говорится в сообщении Продовольственно-ветеринарной службы в Twitter.

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PVD призывает жителей не посещать этот район, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. В свою очередь, птицеводы должны соблюдать требования биобезопасности более тщательно, чем когда-либо, пишет агентство LETA.

Латвийское радио сообщило сегодня вечером, что инспекторы PVD взяли пробы для лабораторного исследования в научном институте пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior. Лабораторные исследования займут четыре-пять дней. Мертвых птиц собирают и утилизируют на месте происшествия.

PVD также сообщило, что птицеводы должны немедленно сообщать ветеринару или PVD о болезни или внезапной смерти птиц.

Как уже сообщалось, что с 1 апреля по 15 мая, чтобы защитить латвийскую птицу от заражения высокопатогенным птичьим гриппом, птицефабрики должны соблюдать повышенные требования биобезопасности.

В марте этого года вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была выявлена ​​в птичнике как в Эстонии, так и в Литве. В Литве пострадал небольшой сарай, а в Эстонии в сарае содержалось более 160 различных видов птиц, в том числе куры-несушки, утки, гуси, голуби и павлины.

Высокопатогенный грипп птиц — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корма или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.

PVD сообщило, что в прошлом году в Литве и Эстонии птичий грипп не был обнаружен в птичниках. В 2021 году болезнь была обнаружена в трех местах в Эстонии и в 54 — в Литве.

До сих пор высокопатогенный птичий грипп был обнаружен только у диких водоплавающих птиц в Латвии. В прошлом году первый случай птичьего гриппа у диких птиц в Латвии был выявлен в январе, когда птичий грипп был обнаружен у шести лебедей. Это был единственный случай заболевания, зарегистрированный в Латвии в 2022 году.