В Даугавпилсе повышена стоимость проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня в Даугавпилсском городском общественном транспорте цена проезда составляет 0,70 евро вместо прежних 0,50 евро, сообщило АО Daugavpils satiksme.

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На основании решения Даугавпилсской городской думы от 22 апреля с 1 июня этого года вступают в силу новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа в городском общественном транспорте Даугавпилса.

Единовременный тариф на одну поездку составляет 0,70 евро. Пенсионеры по возрасту, неработающие лица, получающие государственную досрочную пенсию или пенсию по возрасту будут платить за проезд 0,20 евро.

Проездной билет на месяц на все трамвайные и автобусные маршруты на все дни месяца в Даугавпилсе будет стоить 40 евро, проездной билет на все рабочие дни месяца — 30 евро.

Плата за перевозку багажа составляет 0,70 евро. Категории пассажиров, которым предоставляется скидка на проезд в городском общественном транспорте, освобождаются от платы за багаж. Плата за перевозку животных также — 0,70 евро.

Предприятие информирует, что для студентов дневной и заочной форм обучения учреждений профессионального образования, расположенных на административной территории города, плата за проездной билет на месяц на общественный транспорт на всех маршрутах на все дни месяца составляет 15,00 евро.

Daugavpils satiksme напоминает, что с 1 июня отменяются скидки на проезд в городском общественном транспорте по воскресеньям, праздникам, в православное и старообрядческое Рождество.