В Даугавпилсе растет нелегальное кладбище домашних животных, его легализация под вопросом

В Даугавпилсе нет официального кладбища домашних животных, но неофициально многие едут закапывать скончавшихся питомцев в лес рядом с микрорайоном Новый Форштадт, неподалеку от сортировочной станции железной дороги. Это место не интересно ни городскому, ни краевому самоуправлению, а кладбище продолжает расти, пишет Rus.Lsm.lv.

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На улице Резекнес стоят многоэтажные дома — это микрорайон Даугавпилса Новый Форштадт, справа лес — это уже территория Аугшдаугавского края. Как раз через дорогу в лесу и разместилось нелегальное кладбище домашних животных, появившееся в этих местах более десяти лет назад. Председатель Аугшдаугавской краевой думы Арвид Куцинс объясняет, что два года назад с городом были переговоры о перенятии этих мест для легализации могил, так как умерших котов и собак закапывают горожане.

"У меня нет информации, что что-то изменилось за последние два года. Тогда думали, что часть этого леса — гектар или полтора каким-то образом из Даугавпилсской краевой территории выделят городу. Сейчас концепция в городе поменялась, и они решили, что эти кладбища нужно делать в другом месте в городе".

Технический директор краевой думы Валерий Лякса отмечает, что легализация имеющихся захоронений маловероятна.

"Маловероятно, что там будет расположено кладбище для животных, потому что город все время ищет какие-то другие места, которые находятся подальше жилых домов, а это все-таки кладбище находится слишком близко к жилому району города. Думаю, из-за санитарных норм не совсем это возможно". При этом он признает, что отсутствие официального кладбища для животных создает проблемы на окраинах.

Руководитель департамента городского планирования и строительства Санта Пупиня рассказала, что под кладбище домашних животных можно отвести один гектар в Лигинишках за картодромом "Блазма".

Председатель городской думы Даугавпилса Андрей Элксниньш считает, что ситуация разрешится не раньше, чем после объединения двух самоуправлений — тогда территорию нелегального кладбища можно будет привести в порядок.