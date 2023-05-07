В Даугавпилсе с 1 июня вновь будет повышен тариф на теплоэнергию

Комиссия по регулированию государственных услуг утвердила новый тариф на тепловую энергию для АО Daugavpils siltumtīkli. С 1 июня тариф на теплоэнергию составит 85,33 евро/МВтч - на 6,4% выше, чем действующий в мае.

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В апреле этого года тариф АО "Daugavpils siltumtīkli" на теплоэнергию составлял 132,64 евро за МВтч (100,32 евро/МВтч применялось к потребителям с государственной поддержкой). С мая тариф был снижен до 79,88 евро/МВтч, а с 1 июня он увеличится до 85,33 евро/МВтч.

По сравнению с изначальным проектом тарифа, общая стоимость тарифа на теплоэнергию, утвержденного комиссией, снижена на 56,9% - с первоначально рассчитанных 196,74 евро/МВтч до 85,33 евро/МВтч.

Наибольшее снижение затрат приходится на топливо (62,2%), закупаемое затраты на теплоэнергию (98,1%) и затраты на электроэнергию (49,1%), что объясняется изменением цен на эти ресурсы в тарифном проекте в течение заданного периода.

Уточненный тариф по снабжению теплоэнергии АО Daugavpils siltumtīkli был представлен для комиссии в октябре 2022 года. Причина подачи тарифного проекта связана с топливом, увеличением затрат на электроэнергию и изменение объемов закупки.

Комиссия напоминает, что есть два типа тарифных проектов — те, что входят в полный тарифный проект оценочных затрат (проверяется все, что связано с расходами и тарифами на теплоснабжение, установленные самими продавцами), и те, которые определяют сами коммерсанты. В обоих случаях проекты тарифоф представляются в комиссию, причем время их оценок различается. В частности, полные тарифные проекты рассматриваются до 120 дней.