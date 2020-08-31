В Даугавпилсе школьник помещен под карантин, ему придется учиться удаленно
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Новый учебный год в Даугавпилсе для одного ученика начнется в карантине из-за Covid-19 - в его семье имеется заболевший Covid-19. Как сообщает LETA, ребенку обеспечат удаленный учебный процесс.

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После консультаций с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), весь персонал Даугавпилсской Центральной средней школы также будет проверен на наличие коронавируса.

В свою очередь, Даугавпилсская дума объявила о намерении установить в 18 школах города бесконтактные термокамеры, позволяющие измерять температуру сразу многих людей - до нескольких десятков. Таким образом самоуправление в начале нового учебноо года намерено позаботиться об уменьшении рисков пандемии коронавируса и сезонной эпидемии гриппа.

По словам заместителя мэра Даугавпилса Яниса Дукшинскиса, планируется, что примерно 30 бесконтактных термокамер установят на входах в учебные заведения не позднее середины октября. Для того, чтобы устройство измерило температуру, от человека не требуется каких-либо дополнительных требований - не придется даже останавливаться. Полученные данные будут храниться в компьютерной базе данных, к которой имеет доступ школьная медсестра.

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