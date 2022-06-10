В Даугавпилсе температура воздуха достигла +28 градусов

В пятницу в 16.00 температура воздуха в Латвии составляла от +14,7 градуса на Колке до +28,2 градуса в Даугавпилсе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Это самая высокая температура воздуха в стране с июля прошлого года. Предыдущий рекорд тепла этого года был зафиксирован два дня назад — 8 июня в Даугавпилсе столбик термометра поднялся до +27,2 градуса.

В пятницу во второй половине дня местами в Курземе, Земгале и Видземе идет сильный дождь.