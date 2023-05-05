В Даугавпилсе у умерших водоплавающих птиц констатирован птичий грипп

В Даугавпилсе у умерших диких птиц обнаружен птичий грипп, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

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От Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior получены первые результаты лабораторного исследования, которые указывают на наличие вируса птичьего гриппа у семи из 11 погибших диких птиц из пруда на Эспланаде в Даугавпилсе.

Речь идет о вирусе H5N1, который был обнаружен у латвийских диких птиц в предыдущие годы. В настоящее время H5N1 является доминирующим типом птичьего гриппа и в других европейских странах. Продолжаются лабораторные исследования для определения патогенности вируса птичьего гриппа типа H5N1.

ПВС призывает жителей не посещать указанную территорию и не трогать мертвых птиц, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и предотвратить дальнейшее распространение болезни. ПВС также просит не допускать на эту территорию домашних животных и не привозить больных диких птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, поскольку птичий грипп неизлечим.

Чтобы защитить латвийскую домашнюю птицу от заражения высокопатогенным птичьим гриппом, птицефабрики должны соблюдать повышенные требования биобезопасности до 15 мая.

В марте этого года вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была выявлена на фермах в Эстонии и Литве.

Высокопатогенный грипп птиц — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Резервуарами и распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корма или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.

В прошлом году первый случай птичьего гриппа у диких птиц в Латвии был выявлен в январе, когда птичий грипп был обнаружен у шести лебедей. Это был единственный случай заболевания, зарегистрированный в Латвии в 2022 году.