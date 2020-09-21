В Даугавпилсе учительница заболела Covid-19: два класса отправлены на карантин
Foto: LETA

В Даугавпилсе из-за заболевания педагога Covid-19 в одной из средних школ два класса отправлены на карантин в полном составе. Еще два класса будут некоторое время учиться удаленно, сообщает LETA.

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По словам директора, удаленная учеба для школы не составляет проблем, так как она уже была весной. Ни у одного из детей нет симптомов Covid-19. Всем учителям и работникам школы предложено сделать тест.

Представитель ЦПКЗ Илзе Арая сообщила, что в школе заболел педагог, и контактными лицами считаются два класса и еще два учителя.

Случаи Covid-19 ранее уже были выявлены в нескольких школах в Риге, одной школе в Даугавпилсе и в одной в Олайне. Дети переведены на удаленную учебу.

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