В Даугавпилсе учительница заболела Covid-19: два класса отправлены на карантин

В Даугавпилсе из-за заболевания педагога Covid-19 в одной из средних школ два класса отправлены на карантин в полном составе. Еще два класса будут некоторое время учиться удаленно, сообщает LETA.
По словам директора, удаленная учеба для школы не составляет проблем, так как она уже была весной. Ни у одного из детей нет симптомов Covid-19. Всем учителям и работникам школы предложено сделать тест.
Представитель ЦПКЗ Илзе Арая сообщила, что в школе заболел педагог, и контактными лицами считаются два класса и еще два учителя.
Случаи Covid-19 ранее уже были выявлены в нескольких школах в Риге, одной школе в Даугавпилсе и в одной в Олайне. Дети переведены на удаленную учебу.