В Даугавпилсе установили Рождественскую ель под световым куполом
Foto: Daugavpils dome, Makars Kirikovs

Вечером в субботу, 11 декабря, на площади Виенибас Даугавпилса зажгли главную елку города.

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Ель представляет из себя каркас из еловых веток. То есть, это не цельное дерево, а собранное из еловых ветвей. Ранее в Даугавпилсе устанавливали пирамиду из елок.

Конструкция украшена главным символом лилией, который фигурирует на гербе Даугавпилса.

Высота елки — 20 метр. От ели тянутся нити подсветки, образуя купол над Рождественским деревом. Диаметр этого "звездного неба" — 38 метров.

Высота нашей елки — 20 метров. Диаметр "звездного неба" — 38 метров!

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