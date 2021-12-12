В Даугавпилсе установили Рождественскую ель под световым куполом

Вечером в субботу, 11 декабря, на площади Виенибас Даугавпилса зажгли главную елку города.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ель представляет из себя каркас из еловых веток. То есть, это не цельное дерево, а собранное из еловых ветвей. Ранее в Даугавпилсе устанавливали пирамиду из елок.

Конструкция украшена главным символом лилией, который фигурирует на гербе Даугавпилса.

Высота елки — 20 метр. От ели тянутся нити подсветки, образуя купол над Рождественским деревом. Диаметр этого "звездного неба" — 38 метров.

Высота нашей елки — 20 метров. Диаметр "звездного неба" — 38 метров!