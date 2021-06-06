В Даугавпилсе уверенно победило "Согласие"

На выборах в самоуправления в Даугавпилсе 42,25% голосов получила партия "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Больше всего голосов набрали два депутата городской думы — Андрей Элксниньш и Валерий Кононов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Партия нынешнего председателя Даугавпилсской думы Игоря Прелатова "Наша партия" набрала 14,12%, Латгальская партия (ее представляет первый заместитель Прелатова Янис Лачплесис) получила 13,25%.

Партия Даугавпилсского края получила 9,64% голосов, Русский союз Латвии — 8,22%, партия Alternative — 4,06%, Союз зеленых и крестьян — 2,88%, Христианско-демократический союз — 2,88%, Новая консервативная партия — 1,28%, Новое "Согласие" — 1,04%.

Явка в Даугавпилсе составила 31,13%.