В Даугавпилсе уверенно победило "Согласие"
Foto: LETA

На выборах в самоуправления в Даугавпилсе 42,25% голосов получила партия "Согласие", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Больше всего голосов набрали два депутата городской думы — Андрей Элксниньш и Валерий Кононов.

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Партия нынешнего председателя Даугавпилсской думы Игоря Прелатова "Наша партия" набрала 14,12%, Латгальская партия (ее представляет первый заместитель Прелатова Янис Лачплесис) получила 13,25%.

Партия Даугавпилсского края получила 9,64% голосов, Русский союз Латвии — 8,22%, партия Alternative — 4,06%, Союз зеленых и крестьян — 2,88%, Христианско-демократический союз — 2,88%, Новая консервативная партия — 1,28%, Новое "Согласие" — 1,04%.

Явка в Даугавпилсе составила 31,13%.

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Выборы в самоуправления 2021 Андрей Элксниньш Янис Лачплесис
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