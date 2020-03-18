В Даугавпилсе в ближайшие сутки установят палатку для сбора анализов у населения

Служба Неотложной медицинской помощи совместно с Центральной лабораторией в течении суток установит в Даугавпилс у Центра легочных заболеваний (ул. 18 Новембра 311) палатку для сбора анализов у тех жителей, которых направил сюда диспетчерская служба 113. В данный момент работники всех служб ведут подготовительные работы, сообщил в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Таким образом, в целом подтвержден 71 случай заболевания коронавирусом.

За сутки в Латвии проверено 604 человека, а в целом — 2 144.