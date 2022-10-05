В Даугавпилсе "закончились" учителя для преподавания на латышском; государство призывают решить проблему

В школах Даугавпилса "закончились" учителя, которые могли бы преподавать на государственном языке, на это обратила внимание руководительница Управления образования Даугавпилса Марина Исупова. Педагоги стареют, уходят на пенсию и из-за недостаточных знаний латышского языка покидают работу в школе, а новые учителя не приходят. Об этом пишет LSM.lv.

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Одна из учителей латышского языка в Даугавпилсской средней школе дружественного призыва Зигрида Панфилова рассказала, что некоторые предметы в учреждении преподавались билингвально, но педагогов призывали больше использовать государственный язык, а не русский. По ее словам, вероятно, сложнее обеспечить ежедневную коммуникацию в школе, чтобы учителя и русскоязычные дети между собой общались на латышском.

С началом этого учебного года школе уже пришлось расстаться с несколькими педагогами, которым было сложно общаться на латышском языке. Однако директор школы Кристина Иванцова подчеркнула, что из 195 преподавателей речь идет о 5-7 учителях и тех, кто уже находится в пенсионном возрасте.

"1 сентября из нашей школы ушли некоторые педагоги предпенсионного и пенсионного возраста, некоторые дошкольные учителя, преподаватель истории и психолог. До пяти человек. Что касается следующего учебного года, то несколько учителей уже сообщили мне, что они уходят и сразу уходят на пенсию", — сказала Иванцова.

Педагогов, которые могут преподавать на латышском языке, уже не хватает и эта нехватка будет ощущаться во всем городе, особенно в дошкольных учреждениях, заявила Исупова. С несколькими преподавателями пришлось расстаться еще до начала учебного года.

"В начале этого учебного года мы были вынуждены уволить 18 дошкольных педагогов из-за недостаточного знания латышского языка. Еще 7% от всех преподавателей, в основном дошкольных, признают, что владеют языком в недостаточной мере", — сообщила Исупова.

На недостаточное знание латышского языка указывают и проверки Центра государственного языка (ЦГЯ). Одна из таких проверок прошла в Даугавпилсском 26-м дошкольном учреждении, где группы остались без воспитателей.

Как сообщила руководительница 26-го дошкольного учреждения Арвита Юкша, у восьми из 30 педагогов были выявлены недостаточные навыки владения госязыком. Все они работали по программе нацменьшинств на русском языке с детьми от одного то четырех лет. По словам Юкши, образовательное учреждение пришлось оставить опытным воспитателям со стажем в 20-30 лет. Четыре группы остались без преподавателей и сейчас очень сложно заполнить вакансии.

Именно нехватка учителей с хорошим знанием латышского языка тормозит стремление самоуправления увеличить количество дошкольных групп в Даугавпилсе, обучающихся непосредственно на государственном языке.

Глава Управления образования Марина Исупова рассказала, что в Даугавпилсе каждый год постепенно открываются новые группы с латышским языком обучения. В этом году 52% дошколят учатся на госязыке, а 48% — по программам нацменьшинств. Процесс пока остановился, поскольку не хватает учителей.

В настоящее время Даугавпилсская городская дума изучает возможности оказания помощи учителям в изучении разговорного латышского языка и сохранения числа педагогов в городе.

"Самоуправление в настоящее время разрабатывает меры поддержки, чтобы еще раз помочь учителям в повышении качества образования, относительно программ для дополнительного изучения латышского языка, которые также будут финансироваться из муниципального бюджета. Предварительно речь идет о выделении более 10 000 евро на новые программы обучения для укрепления латышского языка", — сообщил мэр Даугавпилса.

В Даугавпилсе 7% педагогов готовы улучшить свои знания латышского языка.

Поддержки местного самоуправления недостаточно и необходимы действия государства, чтобы качество образования не терялось и были учителя, считают 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев и глава Управления образования Марина Исупова