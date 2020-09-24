В Даугавпилсской больнице из-за Covid-19 запретят навещать пациентов и семейные роды

Чтобы ограничить распространение Covid-19, с 28 сентября в Даугавпилсской больнице будет запрещено навещать пациентов, а также проводить семейные роды, сообщает агентство LETA.

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Кроме того, будет запрещено присутствие не оплаченных государством сопровождающих.

Решение было принято, чтобы избежать заражения персонала больницы и обеспечить полноценную и непрерывную неотложную помощь.

Посещение пациентов будет возможно, только если согласно индивидуальным медицинским предписаниям, летальный исход болезни неизбежен. То есть. Родственникам позволят попрощаться с близким. Лечащий врач должен согласовать визит с руководством больницы.

По данным Центра по профилактике и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Даугавпилсе на данный момент проживают 30 больных коронавирусом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все беременные женщины, даже больные Covid-19, имеют право на качественный уход во время родов. Это включает в себя присутствие сопровождающего — отца ребенка, родственника или другого человека. В свою очередь, больница должна в таком случае обеспечить эпидемиологическую безопасность процесса.