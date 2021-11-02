В Даугавпилсской больнице лечится младенец с диагнозом Covid-19, в больницах Латгалии заняты 90% "ковидных" коек

В Даугавпилсской региональной больнице сейчас находится на лечении младенец с Сovid-19. В больницах Латгалии заняты 90% коек, предусмотренных для "ковидных" пациентов, свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Латгалии самая тяжелая ситуация с дефицит коек для "ковидных" пациентов по сравнению с остальными регионами страны. В стационарах Видземского региона заполнены 58% коек, в Земгале — 73%, в Курземе — 76%, в Риге — 78%. В Латгалии — 90%.

Ранее инфекционист Уга Думпис указывал, что именно Латгалия вызывает наибольшие опасения в контексте снятия ограничений после 15 ноября. Специалиста тревожит низкий охват вакцинацинией пожилых жителей Латгалии.

С 29 октября по 1 ноября в Даугавпилсской региональной больнице находились на лечении 254 пациента с коронавирусом, в том числе 143 жителя Даугавпилса. За это время было госпитализировано 66 пациентов с Сovid-19, 47 пациентов были выписаны.

Состояние 21 пациента характеризуется как тяжелое.

В минувшие выходные в больнице скончались 12 больных "Covid-19" в возрасте от 49 до 86 лет.

Сейчас в больнице больше всего пациентов в возрасте от 70 до 80 лет — 69 человек. Еще 64 пациента в возрасте от 60 до 70 лет, 47 — в возрастной группе от 50 до 60 лет. 36 инфицированных Covid-19 — люди в возрасте 80-90 лет, 20 пациентов — в возрасте 40-50 лет и десять — в возрастной группе 30-40 лет. В больницу также поступили пять человек старше 90 лет и двое пациентов в возрасте от 18 до 30 лет.

73 сотрудника Даугавпилсской региональной больницы также инфицированы Covid-19, а семеро находятся в самоизоляции как контактные лица.