В Даугавпилсской больнице от Covid-19 лечится восьмимесячный ребенок

На данный момент в Даугавпилсской региональной больнице от Covid-19 лечится восьмимесячный ребенок, сообщила агентству LETA представительница учреждения Гундега Гронска.

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В минувшие сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, а выписан 41 человек. Также в стационаре скончались восемь пациентов в возрасте от 51 до 90 лет.

Всего в больнице лечение проходят 219 пациентов с Covid-19, 143 из них — жители Даугавпилса. Состояние здоровья 17 пациентов оценивается как тяжелое.

Возраст пациентов с Covid-19 составляет от восьми месяцев до 100 лет. Наибольшее количество пациентов в возрасте от 70 до 80 лет — 67 человек.

Также имеется значительное количество пациентов в возрасте от 60 до 70 лет. На стационарном лечении в этой возрастной группе находится 57 пациентов.

Ранее сообщалось, что количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки снизилось с 1605 до 1530.