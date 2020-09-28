В даугавпилсской гимназии три класса и четыре педагога отправлены на карантин
Foto: Itar-Tass/Scanpix

С понедельника, 28 сентября, домашний карантин назначен ученикам трех классов Даугавпилсской государственной гимназии и четверым педагогам этого заведения, сообщает LETA.

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Извесно, что у одного из учеников выявлен Covid-19. Вышеупомянутые классы и учителя признаны контактными персонами. При этом отмечается, что инфицирование школьника произошло не в гимназии.

Планируется, что домашний карантин будет действовать до 9 октября.

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

По данным ЦПКЗ, 13 человек заразились из ранее известных источников, четыре человека — за рубежом (на Украине и в Индии), а источники заражения еще четырех человек уточняются.

За прошедшие сутки сделано 1398 тестов на Covid-19.

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