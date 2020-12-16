В Даугавпилсском пансионате болеет коронавирусом уже более 150 человек
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Число заболевших клиентов Даугавпилсского территориального центра социальных услуг достигло 133 — это половина всех клиентов центра. Также болеют 35 работников, сообщает LETA.

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Ранее сообщалось, что директор пансионата Валентин Плонис подал заявление об увольнении. Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов обещает привлечь руководство центра к ответственности.

Он считает ситуацию очень неоднозначной. По мнению Прелатова, руководство учреждения должно было не умалчивать о ситуации, а оперативно реагировать и вводить все необходимые меры безопасности, а также незамедлительно проинформировать о ситуации в учреждении ответственных лиц.

"В этом учреждении множество людей, как сотрудников, так и клиентов, которые относятся к группе повышенного риска. В учреждении будет проведена проверка, после чего должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", — сказал мэр.

Всего в пансионате около 270 клиентов, более половины из них лежачие. Количество сотрудников составляет более 200.

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rus.DELFI.lv

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