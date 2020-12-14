В даугавпилсском пансионате выявлены 70 случаев Covid-19, директор решил уволиться

После одного случая заболевания Covid-19 в Даугавпилсском территориальном центре социальных услуг для пенсионеров выявлено еще как минимум 70 заболевших, и результаты тестов всех клиентов и персонала еще не известны, сообщила председатель комитета Даугавпилсской думы по социальным вопросам Елена Солдатенок.

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Она сказала, что тестирование клиентов и сотрудников пансионата началось после того, как Covid-19 был обнаружен у клиента, который уже умер. Тест был нужен ему, чтобы пройти еще один курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием. Положительный ответ пришел через три дня, и в это время клиент контактировал с другими клиентами пансионата и с сотрудниками.

По словам Солдатенок, в пансионате уже несколько месяцев соблюдаются строгие меры безопасности, посетителей не допускают. Она признала, что один из сотрудников мог занести инфекцию в учреждение.

Более 50 зараженных Covid-19 являются клиентами центра, остальные - сотрудники. Всего в пансионате около 270 клиентов, более половины из них лежачие. Количество сотрудников составляет более 200.

По словам депутата, во вторник в думе запланировано выслушать представителей Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), а также руководителя центра Валентина Плониса. Дума планирует оценить ответственность главы центра и назначить служебную проверку. Позже Солдатенок сообщила агентству LETA, что не смогла связаться с Плонисом, а он подал заявление об увольнении. Решение о его освобождении от должности должны принять депутаты.

В воскресенье в Даугавпилсе выявлено 12 новых случаев "Covid-19", а общее количество случаев за 14 дней достигло 1147.