В Даугавпилсскую больницу поступают мигранты с границы, общение с ними затруднено

На этой неделе в Даугавпилсскую больницу были доставлены двое детей и двое взрослых, предположительно — из Ирака и Сирии. Троих уже выписали, в стационаре остался один ребенок, рассказал Rus.Lsm.lv руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

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"В медицине очень важна коммуникация с пациентом, без этого трудно поставить диагноз и лечить. Увы, здесь много проблем. Чуть-чуть помогает гугл-переводчик, но не все могут набрать хотя бы несколько слов — не знают буквы. Была женщина с травмами, другая женщина жаловалась на острую боль в спине. Мы стараемся сделать полный скрининг, определить, какие внутренние органы повреждены, разобраться с инфекциями. Документов у этих больных нет", — рассказал Семенов. (Сегодня МВД сообщило, что запросило у Европейского агентства по убежищу — EASO — переводчиков с курдского и с арабского.)

Начальник Даугавпилсского отделения Государственной пограничной службы Олег Емашов заявил Rus.Lsm.lv, что каждый случай на границе в условиях ЧС рассматривается индивидуально и иногда принимается решение доставить беженцев в стационар: "Например, сегодня отправили девочку. Температура сорок, подозрение на пневмонию. Бывают случаи, когда мама с ребенком остаются в больнице, а отец с другими детьми помещается в наш центр для нелегалов и беженцев. Семьи нельзя разлучать. В основном это молодые люди, 25-30 лет. Жители Ирака и Сирии".

Глава больницы отметил, что прибытие беженцев в сопровождении пограничников не нравится пациентам. Кроме того, мигранты могут симулировать болезни, чтобы любым путем зацепится в стране, а это тратит время и ресурсы медиков.

Как уже сообщалось, в приграничных районах Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу. Погранохрана сообщает, что белорусские спецслужбы силой выталкивают людей на границу ЕС. Латвийские власти, в свою очередь, не пускают людей через границу. Это решение вызвало беспокойство у правозащитников, ООН, Совета Европы, ряда юристов и политиков, так как оно может противоречить международным обязательствам Латвии.