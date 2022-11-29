В деле KNAB о закупках Центральной избирательной комиссии фигурируют десять человек

В уголовном процессе о закупках Центральной избирательной комиссии (ЦИК), расследуемом Бюро по и борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), фигурируют 10 человек — в том числе, шесть должностных лиц, сообщает агентство LETA.

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7 ноября KNAB начал уголовный процесс в связи с закупками в ЦИК

по подозрению в возможном мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а также в содействии уголовным преступлениям и фальсификации служебных документов.

22 ноября KNAB предпринял процессуальные действия. Сейчас статус, предполагающий право на защиту присужден десяти фигурантам уголовного процесса — в том числе председателю ЦИК Кристине Берзине и пяти другим должностным лицам. Меры безопасности, не связанные с лишением свободы, применены к двум лицам — председателю ЦИК и предпринимателю.

KNAB в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом, 25 ноября обратился в Сейм с просьбой отстранить от должности председателя ЦИК.

KNAB в сотрудничестве с прокуратурой сейчас проводит наиболее активную фазу следственного процесса, собирая и закрепляя доказательства, поэтому более подробная информация об уголовном процессе и фигурантах не может быть раскрыта.

Также KNAB обращает внимание на то, что в ходе досудебного расследования не было обнаружено никаких фактов, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов в 14-й Сейм.

Как уже сообщалось, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) на прошлой неделе задержало председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню, свидетельствует информация агентства LETA.

KNAB проводил процессуальные действия в рамках возбужденного во вторник уголовного дела в отношении информационно-технологической компании SOAAR, выигрывавшей в последние годы крупные закупки ЦИК и других госучреждений. Компания и член ее правления фигурируют в этом уголовном процессе.

По информации Firmas.lv, зарегистрированная в Екабпилсском районе компания SOAAR принадлежит Леонарду Сурвило и Ренарсу Каджулису. В 2020 году компания работала с оборотом 1 118 557 евро и прибылью 675 055 евро. Показатели на 2021 год в настоящее время недоступны.