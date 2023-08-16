В день города в центре Риги будут действовать ограничения движения

В субботу, 19 августа, Риге исполняется 822 года, поэтому в течение всего дня в Вецриге будет действовать ряд ограничений движения, сообщила агентству LETA представитель Рижского самоуправления Лелде Рудзика.

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С 06.00 субботы, 19 августа, до 06.00 воскресенья, 20 августа, будет закрыто движение транспортных средств, в том числе маленьких туристических электропоездов, рикш, электросамокатов и другого электротранспорта на Домской площади, участке улицы Зиргу от Домской площади до улицы Мейстару, участке улицы Екаба от Домской площади до площади Пилс, участке улицы Смилшу от Домской площади до улицы Вальню.

Также будет закрыто движение на площади Гердера, на участке улицы Шкюню от Домской площади до улицы Калькю, участке улицы Тиргоню от улицы Шкюню до улицы Калькю, участке улицы Яуниела от Домской площади до улицы Маза Яуниела, участке улицы Амату от улицы Шкюню до площади Ливу.

С 06.00 субботы до 01.00 воскресенье будет закрыто движение транспортных средств по обеим сторонам улицы Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В свою очередь, с 08.00 пятницы, 18 августа, до 06.00 воскресенья, 20 августа, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади, на участке улицы Зиргу от Домской площади до улицы Мейстару, участке улицы Екаба от Домской площади до улицы Торня, участке улицы Пилс от Домской площади до площади Пилс, участке улицы Смилшу от Домской площади до улицы Вальню.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Гердера, на участке улицы Шкюню от Домской площади до улицы Калькю, участке улицы Тиргоню от улицы Шкюню до улицы Калькю, на участке улицы Яуниела от Домской площади до улицы Маза Яуниела, участке улицы Амату от улицы Шкюню до площади Ливу.

С 20.00 пятницы до 01.00 воскресенья будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах улицы Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.