В День Лачплесиса Левитс призывает почтить память латвийских воинов

В День Лачплесиса президент Эгил Левитс призывает почтить память латвийских воинов, павших за родину как в войне за независимость, так и в наши дни в международных миссиях.

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Сегодня, в День Лачплесиса, Левитс возложил цветы на Братском кладбище в память о борцах за свободу Латвии, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

По словам президента, это день латвийских солдат и Национальных вооруженных сил. Левитс подчеркнул, что День Лачплесиса учрежден в честь победы латвийской армии 11 ноября 1919 года над врагом — войсками Бермонта.

"Мы особенно вспоминаем тех латвийских солдат, которые отдали свои жизни за родину как в войне за независимость, так и в наши дни, после восстановления независимости участвуя в международных миссиях", — подчеркнул президент.

Левитс также отметил, что народ Латвии полагается на вооруженные силы и пограничники вместе с вооруженными силами в настоящее время противостоят сильному давлению на границах Латвии.

"Мы можем рассчитывать на наших военных. Сегодня я хотел бы, чтобы мы все вспомнили наших солдат, потому что без них не было бы Латвийского государства", — сказал президент.