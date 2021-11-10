В День Лачплесиса ограничат движение по набережной 11 ноября

В День Лачплесиса будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на набережной 11 ноября в Риге, сообщили в Рижской думе.

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Ограничения будут действовать с 8.00 до 20.00 на правой стороне набережной, на участке от ул. Бискапа гате до ул. Муйтас. Оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшую парковку.

Как сообщалось, в честь праздника жители традиционно зажигают свечи у стены Рижского замка. В этом году жителям столицы также будет предоставлена такая возможность.

В то же время Рижская дума призывает жителей соблюдать ограничения и провести праздничный вечер дома. "Призываю рижан использовать этот день, чтобы в своей семье поговорить о значимости борьбы за свободу", - отметил глава РД Мартиньш Стакис, добавив, что он отметит этот день без гостей и с заженными свечами в окне. "Если кто-то решил отправиться к Рижскому замку, чтобы по традиции зажечь свечи там, то советую тщательно обдумать необходимость этого шага", - отметил Стакис.