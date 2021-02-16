В День независимости Литвы рижская Ратуша окрасилась в цвета литовского флага

Сегодня, в День независимости Литвы, столичная Ратуша окрасилась в цвета литовского флага, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Председатель думы Мартиньш Стакис от имени всех рижан направил поздравительное письмо в связи с государственным праздником мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу.

"Мы рады и гордимся тем, что уже почти 30 лет Рига и Вильнюс являются городами-побратимами. От всей души желаю, чтобы наше сотрудничество продолжалось, так как есть еще много знаний и опыта, которыми мы можем поделиться", — говорится в поздравлении Стакиса.

Литва сегодня отмечает 103-ю годовщину акта о восстановлении независимости и провозглашения Литовской Республики.