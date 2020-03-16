В день памяти легионера VDD будет внимательно следить за происходящим

Несмотря на то, что из-за эпидемии Covid-19 и введением чрезвычайного положения в стране действуют жесткие меры на проведение мероприятий, Служба госбезопасности (VDD) продолжит отслеживать ситуацию не только происходящему в социальной среде, но также и в виртуальном пространстве.

В частности, VDD при содействии других правоохранительных органов готова пресечь любые провокации, которые могут произойти 16 марта — в день памяти легионеров.

Напомним, что в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в Риге запрещены все уличные публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты — вне зависимости от числа участников. Такое решение после консультаций с представителями правоохранительных органов в пятницу приняла временная администрация Рижской думы.

В свою очередь, организаторы памятных мероприятий 16 марта проинформировали на прошлой неделе, что не будут проводить заявленные мероприятия.